В Петербурге за посты в «Одноклассниках» ответит охранник из Бруклина. Его арест комментировал Госдеп США

Гражданина двух стран, помощь которому готовил Вашингтон, будут судить по делу о реабилитации нацизма в Петербурге. 60-летний Юрий Малев готовится к процессу под стражей.



О регистрации дела Малева 24 мая сообщает объединённая пресс-служба судов города. Слушать его будут в горсуде, назначено заседание для разрешения вопроса о продлении меры пресечения.



Фигурант находится под стражей с декабря прошлого года. Ему вменяют два эпизода реабилитации нацизма. Обвиняемый согласен с предъявленным обвинением. Его дело поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке — в этом случае назначенное наказание не может превышать двух третей от максимально возможного срока, предусмотренного четвёртой частью статьи 354.1 УК.

