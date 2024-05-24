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    В Петербурге за посты в «Одноклассниках» ответит охранник из Бруклина. Его арест комментировал Госдеп США

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    Гражданина двух стран, помощь которому готовил Вашингтон, будут судить по делу о реабилитации нацизма в Петербурге. 60-летний Юрий Малев готовится к процессу под стражей.

    О регистрации дела Малева 24 мая сообщает объединённая пресс-служба судов города. Слушать его будут в горсуде, назначено заседание для разрешения вопроса о продлении меры пресечения.

    Фигурант находится под стражей с декабря прошлого года. Ему вменяют два эпизода реабилитации нацизма. Обвиняемый согласен с предъявленным обвинением. Его дело поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке — в этом случае назначенное наказание не может превышать двух третей от максимально возможного срока, предусмотренного четвёртой частью статьи 354.1 УК.

    Следствие видит реабилитацию в двух постах, оскверняющих георгиевскую ленту, которые были размещены 8 июня 2022 года и 8 июня 2023 года. Пришли за Малевым тоже 8-го числа, но уже декабря.

    Он гражданин России и США. Согласно материалам, трудоустроен охранником спортивного комплекса Матч Пойнт, расположенного в нью-йоркском Бруклине.

    Арест в Петербурге заметили в государственном департаменте США. Там заявили, что Вашингтон работает над оказанием помощи Малеву.

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