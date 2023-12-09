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    В Госдепе США отреагировали на арест петербуржца с американским паспортом

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    Госдепартамент США осведомлен об аресте в Петербурге Юрия Малева, имеющего российское и американское гражданство. Вашингтон работает над оказанием ему помощи. Об этом 9 декабря пишет ТАСС.

    «Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь… У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом», – заявил представитель ведомства.

    9 декабря суд Смольнинский районный суд избрал меру пресечения петербуржцу Юрию Малеву, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Его отправили в СИЗО. Известно, что у мужчины есть гражданство РФ и США. Всему виной посты в «Одноклассниках» о георгиевской ленточке.

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