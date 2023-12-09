Петербуржец с паспортом США встретит Новый год в СИЗО из-за постов в «Одноклассниках»

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения петербуржцу Юрию Малеву, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Его отправили в СИЗО. Известно, что у мужчины есть гражданство РФ и США. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 9 декабря.
По данным пресс-службы, обвиняемый и его адвокат возражали и предлагали избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста или запрета определенных действий. Защита указывала на состояние здоровья 60-летнего фигуранта, его признательную позицию по делу и положительные характеристики от родственницы.
Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2024 года.
Мужчину задержали 8 декабря. В этот же день было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ и предъявлено обвинение.
Как сообщает пресс-служба судов, 8 июня 2022 года Малев разместил в «Одноклассниках» фото, оскверняющее георгиевскую ленту. Затем перед празднованием Дня Победы, 8 мая 2023 года, он выложил в соцсети еще одно фото, тем самым выразив «явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества». Кроме того, как сообщает пресс-служба судов, изображение являлось оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, унижением чести и достоинства защитников Отечества, в том числе некоего 86-летнего ветерана.
Судя по фотографиям, опубликованным полицией, у обвиняемого нашли два паспорта — РФ и США.