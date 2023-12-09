Петербуржец с паспортом США встретит Новый год в СИЗО из-за постов в «Одноклассниках»

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения петербуржцу Юрию Малеву, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Его отправили в СИЗО. Известно, что у мужчины есть гражданство РФ и США. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 9 декабря.

По данным пресс-службы, обвиняемый и его адвокат возражали и предлагали избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста или запрета определенных действий. Защита указывала на состояние здоровья 60-летнего фигуранта, его признательную позицию по делу и положительные характеристики от родственницы.