Петербуржца заподозрили в реабилитации нацизма из-за фото с георгиевской лентой

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудили в отношении немолодого петербуржца после постов в социальной сети. Подробности 9 декабря приводит региональное ГУ МВД.

По данным полиции, сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 8 июня 2022 года и 8 мая 2023-го 60-летний мужчина разместил в своем сообществе фото, оскверняющее георгиевскую ленту и выражающее «явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества».

8 декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Подозреваемого задержали. На опубликованных Главком фото можно заметить, что при себе у мужчины нашли паспорт РФ, обложку американского паспорта и технику.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по изобличению задержанного в совершении иных преступлений экстремистского и террористического характера продолжаются», – добавили в ГУ МВД.