Председателя «Открытой России» оштрафовали за возложение цветов к зданию Конституционного суда в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга 8 июня оштрафовал председателя незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Анастасию Буракову на 10 тысяч рублей за возложение цветов к дверям Конституционного суда. Об этом Буракова сообщила в своем телеграм-канале.



Она уточнила, что намерена обжаловать данное решение. Цветы к зданию КС Буракова и другие активисты возложили 15 марта в рамках акции «Поминки по Конституции». Председателя «Открытой России» задержала полиция. В тот день правоохранители задержали у Медного всадника, который расположен через дорогу от здания Конституционного суда, более 20 человек, которые приняли участие в одиночных пикетах против поправок в основной закон страны. О ходе задержаний рассказывала «Фонтанка».

