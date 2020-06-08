FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
68.63р77.97р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 13:50
3
Печать

Председателя «Открытой России» оштрафовали за возложение цветов к зданию Конституционного суда в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга 8 июня оштрафовал председателя незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Анастасию Буракову на 10 тысяч рублей за возложение цветов к дверям Конституционного суда. Об этом Буракова сообщила в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что намерена обжаловать данное решение. Цветы к зданию КС Буракова и другие активисты возложили 15 марта в рамках акции «Поминки по Конституции». Председателя «Открытой России» задержала полиция. В тот день правоохранители задержали у Медного всадника, который расположен через дорогу от здания Конституционного суда, более 20 человек, которые приняли участие в одиночных пикетах против поправок в основной закон страны. О ходе задержаний рассказывала «Фонтанка».

«С Конституцией РФ и красными гвоздиками меня упаковали в автозак, в отделе долго думали, что же такого в протоколе написать. В итоге родили забавную формулировку, признав печатное издание основного закона страны средством наглядной агитации, а значит, мои действия якобы попадают под определение публичного мероприятия», — написала Буракова.

Напомним, в числе поправок «обнуление» сроков действующего президента, соответственно, он сможет избраться еще на два срока. День голосования назначен на 1 июля, которое станет выходным, россияне смогут проголосовать досрочно с 25 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

dragvs
Поддерживаю активистов.
261853201
Крепить бюджет города штрафами это правильно !
local_5e4d8cf621bfb
Если на тот момент было запрещено посещать места скорби и печали(почивших в бозе),то оштрафовали правильно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний