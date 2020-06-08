Председателя «Открытой России» оштрафовали за возложение цветов к зданию Конституционного суда в Петербурге
Октябрьский районный суд Петербурга 8 июня оштрафовал председателя незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Анастасию Буракову на 10 тысяч рублей за возложение цветов к дверям Конституционного суда. Об этом Буракова сообщила в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что намерена обжаловать данное решение. Цветы к зданию КС Буракова и другие активисты возложили 15 марта в рамках акции «Поминки по Конституции». Председателя «Открытой России» задержала полиция. В тот день правоохранители задержали у Медного всадника, который расположен через дорогу от здания Конституционного суда, более 20 человек, которые приняли участие в одиночных пикетах против поправок в основной закон страны. О ходе задержаний рассказывала «Фонтанка».
«С Конституцией РФ и красными гвоздиками меня упаковали в автозак, в отделе долго думали, что же такого в протоколе написать. В итоге родили забавную формулировку, признав печатное издание основного закона страны средством наглядной агитации, а значит, мои действия якобы попадают под определение публичного мероприятия», — написала Буракова.
Напомним, в числе поправок «обнуление» сроков действующего президента, соответственно, он сможет избраться еще на два срока. День голосования назначен на 1 июля, которое станет выходным, россияне смогут проголосовать досрочно с 25 июня.