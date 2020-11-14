Подростка ударили ножом на Пятилеток. Полиция ищет бездомного

Несовершеннолетнего госпитализировали с ножевым ранением в Невском районе Петербурга. Полиция разыскивает бездомного, который может быть к этому причастен.

Как стало известно «Фонтанке», в начале девятого вечера 14 ноября сотрудники скорой помощи получили вызов на проспект Пятилеток. Медицинская помощь понадобилась 16-летнему подростку.

По предварительной информации, он получил удар ножом в исполнении бездомного. До приезда медиков с ним находились друзья, которые пытались хоть как-то облегчить состояние пострадавшего.