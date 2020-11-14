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14.11.2020 22:25
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Подростка ударили ножом на Пятилеток. Полиция ищет бездомного

Несовершеннолетнего госпитализировали с ножевым ранением в Невском районе Петербурга. Полиция разыскивает бездомного, который может быть к этому причастен.

Как стало известно «Фонтанке», в начале девятого вечера 14 ноября сотрудники скорой помощи получили вызов на проспект Пятилеток. Медицинская помощь понадобилась 16-летнему подростку.

По предварительной информации, он получил удар ножом в исполнении бездомного. До приезда медиков с ним находились друзья, которые пытались хоть как-то облегчить состояние пострадавшего.

Полиция разыскивает нападавшего, есть некоторые его приметы. У него высокий рост, примерно 190 сантиметров, худощавое телосложение. На вид ему 30–35 лет. Был одет в черную куртку и черные кроссовки. Его внешний вид также указывает на то, что он может быть бездомным.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Наверное, этот бездомный прочитал новость, что подростки убивают бездомных.
Mafioza
Этот бездомный оказался не так стар и сам смог навалять нападавшим?..)
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