Путин обратил внимание Алиева на христианские святыни, вернувшиеся Азербайджану вместе с землей. Тот «проявил понимание»

Как говорится в сообщении Кремля, опубликованном на его сайте 14 ноября, глава государства обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном реализацию достигнутых договоренностей. «Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — отметили в администрации Путина.

Во взаимодействии России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху появилась религиозная повестка. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание одной из противоборствующих сторон на будущее святынь, хозяином которых она стала после возвращения земель.

Последний также обратил внимание Алиева на христианские храмы и монастыри в районах, которые возвращаются Азербайджану. Он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Алиев, как сказано в сообщении, «проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона».



Накануне в мечети Гевхар-ага, расположенной в карабахском городе Шуши, о взятии которого на днях сообщила Армия Азербайджана, провели первый за 28 лет намаз. Армянская апостольская церковь (ААЦ), комментируя ситуацию, заявила: «Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости», а также призвала международное сообщество предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия. Полный текст заявления опубликован в Facebook.



Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около двух тысяч российских военных. Позже стало известно, что число жертв боев, в том числе среди мирного населения, превысило четыре тысячи человек.

