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14.11.2020 21:54
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Путин обратил внимание Алиева на христианские святыни, вернувшиеся Азербайджану вместе с землей. Тот «проявил понимание»

Во взаимодействии России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху появилась религиозная повестка. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание одной из противоборствующих сторон на будущее святынь, хозяином которых она стала после возвращения земель.

Как говорится в сообщении Кремля, опубликованном на его сайте 14 ноября, глава государства обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном реализацию достигнутых договоренностей. «Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — отметили в администрации Путина.

Последний также обратил внимание Алиева на христианские храмы и монастыри в районах, которые возвращаются Азербайджану. Он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Алиев, как сказано в сообщении, «проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона».

Накануне в мечети Гевхар-ага, расположенной в карабахском городе Шуши, о взятии которого на днях сообщила Армия Азербайджана, провели первый за 28 лет намаз. Армянская апостольская церковь (ААЦ), комментируя ситуацию, заявила: «Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости», а также призвала международное сообщество предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия. Полный текст заявления опубликован в Facebook.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около двух тысяч российских военных. Позже стало известно, что число жертв боев, в том числе среди мирного населения, превысило четыре тысячи человек.

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Комментарии (3)

260561981
Обратил внимание = слезно попросил?
Чёрт Опасный
Предавать - легко.
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