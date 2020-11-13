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13.11.2020 17:07
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В карабахском Шуши азербайджанские военные провели первый за 28 лет намаз

Азербайджанские телеканалы распространили видео первого за несколько десятков лет намаза в мечети Гевхар-ага.

«Азербайджанцы совершили пятничный намаз в мечети Гевхар-ага в городе Шуши», — сообщает 13 ноября телеканал CBC TV Azerbaijan.

На молитве присутствовали азербайджанские военнослужащие. Намаз прошел в мечети Гевхар-ага впервые спустя 28 лет.

Армия Азербайджана заявила о взятии города Шуши 8 ноября. Власти непризнанной республики Нагорный Карабах на следующий день признали, что азербайджанские военные заняли город.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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Комментарии (3)

shushu
И все-таки надо было армян раньше поддержать
hal9000
Надо признать.. муэдзин хорошо поет...)
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