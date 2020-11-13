В карабахском Шуши азербайджанские военные провели первый за 28 лет намаз
Азербайджанские телеканалы распространили видео первого за несколько десятков лет намаза в мечети Гевхар-ага.
«Азербайджанцы совершили пятничный намаз в мечети Гевхар-ага в городе Шуши», — сообщает 13 ноября телеканал CBC TV Azerbaijan.
На молитве присутствовали азербайджанские военнослужащие. Намаз прошел в мечети Гевхар-ага впервые спустя 28 лет.
Армия Азербайджана заявила о взятии города Шуши 8 ноября. Власти непризнанной республики Нагорный Карабах на следующий день признали, что азербайджанские военные заняли город.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.