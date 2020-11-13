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13.11.2020 18:18
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Путин: Столкновения в Карабахе полностью прекращены, погибли 4 тысячи человек

Президент России на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха рассказал о ситуации в непризнанной республике.

«Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены. <...> Число жертв, в том числе среди мирного населения, превысило 4 тысячи человек. Ранено свыше 8 тысяч человек. Количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч», — заявил 13 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, вопрос возвращения к нормальной жизни пострадавших во время конфликта остается «важным» и «актуальным». Для нормализации ситуации создается межведомственный центр гуманитарного реагирования, в работе которого будут принимать участие представители МЧС, Минобороны, МИД и погранслужбы ФСБ.

Президент также выразил надежду, что в скором времени словосочетание «нагорно-карабахский конфликт» выйдет из лексикона.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Карабах переброшены уже более 1100 российских миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров доложил Путину, что в контакте с Азербайджаном и Арменией идут переговоры о развертывании миссии ООН в Карабахе.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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Комментарии (2)

hal9000
Четче пусть говорит...с дикцией совсем плохо..
Pilat
Было бы интересно узнать, сколько из этих убитых были военнослужащими и сколько с каждой стороны.
Но конечно скорость уничтожения людей за такой короткий срок несколько шокирует.
Как то в прошлых конфликтах до таких показателей добирались куда дольше.
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