Путин: Столкновения в Карабахе полностью прекращены, погибли 4 тысячи человек
Президент России на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха рассказал о ситуации в непризнанной республике.
«Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены. <...> Число жертв, в том числе среди мирного населения, превысило 4 тысячи человек. Ранено свыше 8 тысяч человек. Количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч», — заявил 13 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, вопрос возвращения к нормальной жизни пострадавших во время конфликта остается «важным» и «актуальным». Для нормализации ситуации создается межведомственный центр гуманитарного реагирования, в работе которого будут принимать участие представители МЧС, Минобороны, МИД и погранслужбы ФСБ.
Президент также выразил надежду, что в скором времени словосочетание «нагорно-карабахский конфликт» выйдет из лексикона.
«Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Надеюсь, что мы не будем уже употреблять это словосочетание «Нагорно-Карабахский конфликт»: Путин собрал Шойгу, Бортникова, Лаврова и Зиничева на совещание по Карабаху pic.twitter.com/bGuZVuScvX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2020
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Карабах переброшены уже более 1100 российских миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров доложил Путину, что в контакте с Азербайджаном и Арменией идут переговоры о развертывании миссии ООН в Карабахе.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.