Президент России на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха рассказал о ситуации в непризнанной республике.



«Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены. <...> Число жертв, в том числе среди мирного населения, превысило 4 тысячи человек. Ранено свыше 8 тысяч человек. Количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч», — заявил 13 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, вопрос возвращения к нормальной жизни пострадавших во время конфликта остается «важным» и «актуальным». Для нормализации ситуации создается межведомственный центр гуманитарного реагирования, в работе которого будут принимать участие представители МЧС, Минобороны, МИД и погранслужбы ФСБ.

