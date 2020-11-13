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13.11.2020 21:00
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Путин подписал указ о вступлении в силу плана обороны РФ до 2025 года

Президент России Владимир Путин активировал действие плана обороны России до 2025 года. Соответствующий указ за подписью верховного главнокомандующего опубликован на официальном портале правовой информации.

План вступает в силу 1 января 2021 года «в целях осуществления мероприятий в области обороны».

Документ представляет собой комплекс взаисвязанных документов, его содержание засекречено.

Предыдущий план на пять лет начал реализовываться 1 января 2016 года.

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