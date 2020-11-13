Фильм «Дорогие товарищи» о засекреченном расстреле демонстрации выдвинут на «Оскар» от России
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинут от России на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Меньшова, который является председателем российского оскаровского комитета.
Фильм рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1962 году, произошедшем в Новочеркасске. Главную роль — работницы местного горкома, воззрения которой меняются после того, как проливается кровь и в ходе беспорядков пропадает ее дочь, — исполняет Юлия Высоцкая.
Ранее картина получила специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Картина вышла в широкий прокат в России 12 ноября.
В сентябре режиссер представил трейлер картины, уточнив, что смысл его обращения к истории — не в том, чтобы делить на черное и белое.
«Я в своих фильмах не даю ответов, а предлагаю вам найти их самим, — написал он. — Но я точно знаю, что историческая память помогает нам избежать ошибок прошлого в будущем. Явления сегодняшнего дня — результат событий прошедших дней. Послезавтра будет результатом того, что происходит с нами сегодня! Это нужно не забывать».