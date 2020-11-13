Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинут от России на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Меньшова, который является председателем российского оскаровского комитета.



Фильм рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1962 году, произошедшем в Новочеркасске. Главную роль — работницы местного горкома, воззрения которой меняются после того, как проливается кровь и в ходе беспорядков пропадает ее дочь, — исполняет Юлия Высоцкая.



Ранее картина получила специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Картина вышла в широкий прокат в России 12 ноября.

