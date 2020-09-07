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07.09.2020 17:30
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Кончаловский представил трейлер ленты о новочеркасском расстреле

На странице Андрея Кончаловского во «ВКонтакте» появился трейлер его фильма «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер напомнил, что «долгое время информация об этих событиях считалась государственной тайной».

Новый фильм Кончаловского чёрно-белый. Главная героиня, работница парткома Людмила, роль которой исполнила актриса Юлия Высоцкая, возмущена забастовками рабочих, которые выходят на улицы Новочеркасска и требуют выплат зарплаты и понижения цен. Она призывает судить их «по всей строгости, по закону, а зачинщиков [приговорить] — к высшей мере наказания». Когда в город вводят военных и начинается стрельба, на площади пропадает её дочь.

7 сентября премьера фильма «Дорогие товарищи!» проходит на Венецианском кинофестивале, в основном конкурсе которого участвует картина. Сегодня же там показывают и ленту российского режиссёра Ивана И. Твердовского «Конференция» о жизни после «Норд-Оста». О работе над картиной создатель в большом интервью рассказал «Фонтанке».

Ожидается, что фильм в прокат выйдет в ноябре — точная дата пока не называется, но известно, что в России его увидят раньше — на «Кинотавре».

Согласно данным о расстреле в Новочеркасске, рассекреченным в конце 1980-х годов, 2 июня погибли 27 человек, больше 85 пострадали, семерых приговорили к смерти, а больше сотни участников демонстрации отправили в лагеря.

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Комментарии (7)

Igor Apuhtin
sakorol, твоих бы родителей там расстреляли или сгноили бы в лагерях - и одним кретином на свете точно было бы меньше,
pum//ka
Иного и не ждали. Надеюсь что снимает на свои. Если нет - минкульт пора разгонять сцаными тряпками!!!! Я ПРОТИВ чтобы на мои налоги типарежиссер снимал типафильм...
sakorol
очередной пасквиль на советскую власть
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