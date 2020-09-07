На странице Андрея Кончаловского во «ВКонтакте» появился трейлер его фильма «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер напомнил, что «долгое время информация об этих событиях считалась государственной тайной».



Новый фильм Кончаловского чёрно-белый. Главная героиня, работница парткома Людмила, роль которой исполнила актриса Юлия Высоцкая, возмущена забастовками рабочих, которые выходят на улицы Новочеркасска и требуют выплат зарплаты и понижения цен. Она призывает судить их «по всей строгости, по закону, а зачинщиков [приговорить] — к высшей мере наказания». Когда в город вводят военных и начинается стрельба, на площади пропадает её дочь.