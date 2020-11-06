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06.11.2020 14:52
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Кончаловский расскажет о Новочеркасском расстреле

С 12 ноября в кинотеатрах начнут показывать «Дорогих товарищей» — новый фильм Андрея Кончаловского, который участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля этого года.

Фото: скриншот трейлера

Патриарх отечественной режиссуры пытается быть злободневным: взялся за неудобный и слишком актуальный сюжет, историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Но при этом в художественном плане — полный классицизм. Кончаловский решает фильм в черно-белой гамме и стилистике кинематографа своей юности. Да и драматургически «Товарищи» — вполне ретро: Юлия Высоцкая играет главную героиню, партийную активистку, которая всячески поддерживает власть. Но расстрел и исчезновение собственной дочери заставляет ее пересмотреть взгляды и переродиться.

В общем, Кончаловскому в очередной раз удалось быть одновременно оригинальным и понятным, старомодным и актуальным, злободневным и сентиментальным.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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Комментарии (2)

264000351
Что-то мне подсказывает, что это будет очередная антисоветская клюква
263970421
Наше будущее- это отражение нашего прошлого.
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