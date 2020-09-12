В Венеции наградили Кончаловского, Куросаву и Франко

В Венеции завершилась церемония вручения призов Венецианского кинофестиваля. Специальный приз жюри получил Андрей Кончаловский, представивший в конкурсе свой новый фильм «Дорогие товарищи», ленту о Новочеркасском расстреле 1962 года.
«Золотого льва» за лучший фильм жюри во главе с Кейт Бланшетт вручило фильму китаянки Хлои Чжао «Земля кочевников». «Серебряного льва» получил «Новый порядок» Мишеля Франко.
Лучшим режиссером признан Киеси Куросава, автор ленты «Жена шпиона».
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Пьерфранческо Фавинио за работу в фильме Клаудио Ноче «Падреностро».
Лучшей актрисой жюри признало Ванессу Кирби, сыгравшую в «Осколках женщины» Корнеля Мундруцо.
Ранее жюри параллельной программы «Венецианские дни» наградило специальным призом российский фильм режиссера Филиппа Юрьева «Китобой».
Помимо Кейт Бланшетт, в этом году в состав жюри Мостры вошли режиссеры Кристиан Петцольд, Вероника Франц, Джоанна Хогг и Кристи Пую, а также писатель Никола Лайгойя. Венецианский фестиваль стал первым форумом, открывшимся после карантина: весной организаторы Каннского кинофестиваля приняли участие о его отмене, летние традиционные форумы также были отменены.