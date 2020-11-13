«Общество Артемка на две части хреном, как секирой, расколол». Слепаков выступил в поддержку Дзюбы

С таких строчек начинается стихотворение Слепакова. Музыкант подчеркивает, что футболист «гонял балду» не на поле, но это не помешало «слететься ораве хейтеров».

Музыкант и стендап-комик Семен Слепаков вслед за другими знаменитостями выступил в поддержку форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Стихотворение он опубликовал 13 ноября в своем Instagram.

Полился и мат, и корвалол,



Общество Артемка на две части



Хреном, как секирой, расколол...



Далее Слепаков пишет, что каждый мужчина занимается тем, чем занимался на знаменитом видео Дзюба. Единственная проблема — своими действиями он не решает демографическую проблему в стране. Если бы он обратился в банк спермы, то его действия мог бы одобрить и Путин, уверен Слепаков.



И никто Артему уж не будет



Предъявлять претензий никогда!



И возможно, вскоре даже Путин



Орден ему даст — Герой Труда!



Пусть и не пожмет ему он руку,



Но, поздравив, скажет: «Молодец!



Вовремя свою достал ты штуку...»



Подытоживая, Слепаков надеется, что уже через лет тридцать границы страны будут охранять «сотни тыщ несокрушимых Дзюб».



И не сможет Запад силой грубой



Волю нам навязывать свою



Паренек покуда русский, Дзюба,



Душит одноглазую змею!



Напомним, «Фонтанка» выяснила, что опубликовавший в Интернете скандальное видео требовал с футболиста 5 млн долларов, но Дзюба предпочел обратиться в ФСБ.

