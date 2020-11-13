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13.11.2020 12:55
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«Общество Артемка на две части хреном, как секирой, расколол». Слепаков выступил в поддержку Дзюбы

Музыкант и стендап-комик Семен Слепаков вслед за другими знаменитостями выступил в поддержку форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Стихотворение он опубликовал 13 ноября в своем Instagram.

Руки прочь от нашего Артема!

Тоже мне — эпический провал!

Человек лежал спокойно дома

И свой причиндал полировал!

С таких строчек начинается стихотворение Слепакова. Музыкант подчеркивает, что футболист «гонял балду» не на поле, но это не помешало «слететься ораве хейтеров».

Тут же споры закипели, страсти,

Полился и мат, и корвалол,

Общество Артемка на две части

Хреном, как секирой, расколол...

Далее Слепаков пишет, что каждый мужчина занимается тем, чем занимался на знаменитом видео Дзюба. Единственная проблема — своими действиями он не решает демографическую проблему в стране. Если бы он обратился в банк спермы, то его действия мог бы одобрить и Путин, уверен Слепаков.

И никто Артему уж не будет

Предъявлять претензий никогда!

И возможно, вскоре даже Путин

Орден ему даст — Герой Труда!

Пусть и не пожмет ему он руку,

Но, поздравив, скажет: «Молодец!

Вовремя свою достал ты штуку...»

Подытоживая, Слепаков надеется, что уже через лет тридцать границы страны будут охранять «сотни тыщ несокрушимых Дзюб».

И не сможет Запад силой грубой

Волю нам навязывать свою

Паренек покуда русский, Дзюба,

Душит одноглазую змею!

Напомним, «Фонтанка» выяснила, что опубликовавший в Интернете скандальное видео требовал с футболиста 5 млн долларов, но Дзюба предпочел обратиться в ФСБ.

Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео с телефона Артемы Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды, объяснив это тем, что он «побудет дома, чтобы прийти в себя». При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Игрока поддержали не только пилоты «Победы», но и многие знаменитости.

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Комментарии (4)

Never_Mind
Последний куплет должен однозначно понравиться Соловьеву. А Киселев посвятит специальный выпуск.
Вашъ Хозяинъ
Поженись тогда на Дуне Кулаковой
Будет счастье литься через край!
Но пока же ты, Артемка Дзюба,
Хорошо на поле поиграй!
***_555
А можно всё дерьмо по этой теме сваливать в отдельную кучу, чтобы не видно было?
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