«Общество Артемка на две части хреном, как секирой, расколол». Слепаков выступил в поддержку Дзюбы

«Общество Артемка на две части хреном, как секирой, расколол». Слепаков выступил в поддержку Дзюбы
Музыкант и стендап-комик Семен Слепаков вслед за другими знаменитостями выступил в поддержку форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Стихотворение он опубликовал 13 ноября в своем Instagram.
Руки прочь от нашего Артема!
Тоже мне — эпический провал!
Человек лежал спокойно дома
И свой причиндал полировал!
С таких строчек начинается стихотворение Слепакова. Музыкант подчеркивает, что футболист «гонял балду» не на поле, но это не помешало «слететься ораве хейтеров».
Тут же споры закипели, страсти,
Полился и мат, и корвалол,
Общество Артемка на две части
Хреном, как секирой, расколол...
Далее Слепаков пишет, что каждый мужчина занимается тем, чем занимался на знаменитом видео Дзюба. Единственная проблема — своими действиями он не решает демографическую проблему в стране. Если бы он обратился в банк спермы, то его действия мог бы одобрить и Путин, уверен Слепаков.
И никто Артему уж не будет
Предъявлять претензий никогда!
И возможно, вскоре даже Путин
Орден ему даст — Герой Труда!
Пусть и не пожмет ему он руку,
Но, поздравив, скажет: «Молодец!
Вовремя свою достал ты штуку...»
Подытоживая, Слепаков надеется, что уже через лет тридцать границы страны будут охранять «сотни тыщ несокрушимых Дзюб».
И не сможет Запад силой грубой
Волю нам навязывать свою
Паренек покуда русский, Дзюба,
Душит одноглазую змею!
Напомним, «Фонтанка» выяснила, что опубликовавший в Интернете скандальное видео требовал с футболиста 5 млн долларов, но Дзюба предпочел обратиться в ФСБ.
Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео с телефона Артемы Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды, объяснив это тем, что он «побудет дома, чтобы прийти в себя». При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Игрока поддержали не только пилоты «Победы», но и многие знаменитости.