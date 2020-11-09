Черчесов объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную. «Он побудет дома, ситуация закроется»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил свое решение не вызывать Артема Дзюбу на сборы национальной команды после скандала с интимным видео.
«Вчера мы сказали, что в жизни бывает всякое. Постарались максимально отодвинуть команду от этой ситуации. И самому Артему, наверное, нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на этом сборе его не будет. Я с ним не разговаривал, но из тренерского штаба с ним связывались. Он знает и изначально знал о моем решении, потому что он попросил дать ему готовиться к своей игре, чтобы достойно сыграть. Если такая ситуация есть, ее нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон. Мы думаем, что это правильно. Он побудет дома, ситуация закроется», — рассказал 9 ноября Черчесов на YouTube-канале сборной России.
В минувшую субботу, 7 ноября, в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующий день объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча его признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину, который недавно потерял отца. После игры Дзюба записал «покаяние» и опубликовал видео в своём Instagram.