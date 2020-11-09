Черчесов объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную. «Он побудет дома, ситуация закроется»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил свое решение не вызывать Артема Дзюбу на сборы национальной команды после скандала с интимным видео.



«Вчера мы сказали, что в жизни бывает всякое. Постарались максимально отодвинуть команду от этой ситуации. И самому Артему, наверное, нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на этом сборе его не будет. Я с ним не разговаривал, но из тренерского штаба с ним связывались. Он знает и изначально знал о моем решении, потому что он попросил дать ему готовиться к своей игре, чтобы достойно сыграть. Если такая ситуация есть, ее нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон. Мы думаем, что это правильно. Он побудет дома, ситуация закроется», — рассказал 9 ноября Черчесов на YouTube-канале сборной России.