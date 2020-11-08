Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба получил приз лучшему игру по итогам матча с «Краснодаром» (3:1). Однако сам футболист отдал награду своему одноклубнику, автору третьего гола Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец.

«Спасибо, кто проголосовал за меня. Но моя ситуация вообще ерунда по сравнению... Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее. Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то», – рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».