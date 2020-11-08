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08.11.2020 21:43
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Дзюба отдал приз лучшего игрока матча с «Краснодаром» Сутормину: Моя ситуация вообще ерунда по сравнению со смертью его отца

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба получил приз лучшему игру по итогам матча с «Краснодаром» (3:1). Однако сам футболист отдал награду своему одноклубнику, автору третьего гола Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец.

«Спасибо, кто проголосовал за меня. Но моя ситуация вообще ерунда по сравнению... Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее. Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то», – рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол.

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Комментарии (2)

SariusBeggins
Артёму респектуха!
Харизма, мастерство, азарт!
Всем остальным: вспомните свою рабочую неделю. Не находите ли повода задуматься о ханжестве и лицемерии???
sektor7
Байден, Трамп и Дзюба главные ньюсмейкеры тут
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