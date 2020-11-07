«Истина восторжествовала». Министр внутренних дел одобрил итог дела Михаила Ефремова

«Истина восторжествовала, виновный понес заслуженное наказание», — заявил министр в интервью на канале «Россия-1». Кроме того, он рассказал еще об одном эффекте: «Наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности».

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что расследование дела по ДТП с участием актера Михаила Ефремова закончилось справедливым наказанием. Заодно население посмотрело на тяжелую жизнь следователей.

Накануне стало известно, что Михаила Ефремова из столичного СИЗО-5 этапировали в колонию в Белгородской области. Сам он говорил, что вообще не хотел бы покидать изолятор.

В результате ДТП, в котором был признан виновным Михаил Ефремов, погиб водитель фургона, в который врезался актер. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам, апелляция снизила срок до 7,5 лет. При этом судебное разбирательство сопровождалось большим количеством скандалов и эскапад со стороны представителей обеих сторон. Оба они — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в итоге лишились адвокатского статуса.