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06.11.2020 23:03
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Стало известно, в какую колонию отправили Михаила Ефремова

Стало известно, где следующие 7,5 лет проведет осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов.

Как сообщили вечером 6 ноября в ОНК, из столичного СИЗО-5 его этапировали в колонию в Белгородской области.

О том, что он уже покинул столичный следственный изолятор, сообщалось несколькими часами ранее, но не уточнялось, куда именно его отправили.

Ефремов до этого заявил, что вообще не хотел бы покидать СИЗО-5. По его словам, он мог бы остаться там, работая в хозотряде, и создать тюремный театр. Также долгое время не исключали версию, что актера могут перевести в Подмосковье. Сам он говорил, что не против колонии в Чувашии, где его корни.

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Комментарии (2)

evilman
Бог даст, излечится от алкоголизма. Если вертухаи будут выполнять свои обязанности. Здоровья ему. И соболезнования близким убиенного.
doorbal_
да какая разница! Пусть у него там матрац будет помягче и врач-нарколог пожёсче!
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