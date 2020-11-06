Стало известно, в какую колонию отправили Михаила Ефремова

Стало известно, где следующие 7,5 лет проведет осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов.



Как сообщили вечером 6 ноября в ОНК, из столичного СИЗО-5 его этапировали в колонию в Белгородской области.



О том, что он уже покинул столичный следственный изолятор, сообщалось несколькими часами ранее, но не уточнялось, куда именно его отправили.



Ефремов до этого заявил, что вообще не хотел бы покидать СИЗО-5. По его словам, он мог бы остаться там, работая в хозотряде, и создать тюремный театр. Также долгое время не исключали версию, что актера могут перевести в Подмосковье. Сам он говорил, что не против колонии в Чувашии, где его корни.

