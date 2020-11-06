Ефремов не задержался в «Воднике» и едет в колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на 7,5 лет лишения свободы, направлен из столичного СИЗО-5 («Водник») в колонию. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.



«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», - были немногословны представители службы исполнения наказаний. Они не уточнили, куда именно отправлен актер и пообещали сообщить об этом одному из родственников осужденного.



Один из адвокатов Ефремова, Петр Хархорин, заявил ТАСС, что его никто не уведомил о переводе подзащитного в колонию. Сам актер ранее говорил, что хочет остаться отбывать наказание в хозотрядке в СИЗО и создать там тюремный театр.