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06.11.2020 21:41
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Ефремов не задержался в «Воднике» и едет в колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на 7,5 лет лишения свободы, направлен из столичного СИЗО-5 («Водник») в колонию. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», - были немногословны представители службы исполнения наказаний. Они не уточнили, куда именно отправлен актер и пообещали сообщить об этом одному из родственников осужденного.

Один из адвокатов Ефремова, Петр Хархорин, заявил ТАСС, что его никто не уведомил о переводе подзащитного в колонию. Сам актер ранее говорил, что хочет остаться отбывать наказание в хозотрядке в СИЗО и создать там тюремный театр.

В результате ДТП, в котором был признан виновным Михаил Ефремов, погиб водитель фургона, в который врезался актер. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам, апелляция снизила срок до 7,5 лет.

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Комментарии (4)

-4°
Опять не фартануло.. Ну, чтож, театр везде есть, мы в нём живём
lamer
Ну конечно же, чтоб в лакшери СИЗО год за 1,5 отбарабанить. Сходи, Митня в колонию, хлебни доли арестантской. Стишки свои срамные обдумай. К народу ближе стань, как папаня твой - из народа вышедший. Поди тягот с детства не знал, в очередях за едой и дефицитами не стоял.
kobr
Могли бы и сказать. Все же Магадан или Колыма?
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