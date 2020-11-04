Ефремов хочет создать тюремный театр в СИЗО. «Спектакли будут иметь воспитательную составляющую»
Актер Михаил Ефремов хочет создать в СИЗО-5, где он находится в настоящее время, русский тюремный театр на базе местного клуба. Об этом 4 ноября сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, пишет ТАСС.
«По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», - цитирует агентство Мельникова.
Член ОНК добавил, что актер сейчас с соседями по камере читает современную пьесу «Авария» и надеется, что его коллеги по миру искусства согласятся давать концерты и проводить киновечера в следственных изоляторах столицы.
Евремов хочет остаться отбывать наказание в СИЗО-5, в хозотряде на должности разнорабочего. Осужденные находятся там не в камерах, а в комнатах, и им разрешены звонки родным по вечерам. Однако это решение предстоит принять московскому управлению ФСИН после рассмотрения кассационной жалобы.
В результате ДТП, в котором был признан виновным Михаил Ефремов, погиб водитель фургона, в который врезался актер. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам, апелляция снизила срок до 7,5 лет.