Ефремов хочет создать тюремный театр в СИЗО. «Спектакли будут иметь воспитательную составляющую»

Актер Михаил Ефремов хочет создать в СИЗО-5, где он находится в настоящее время, русский тюремный театр на базе местного клуба. Об этом 4 ноября сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, пишет ТАСС.



«По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», - цитирует агентство Мельникова.



Член ОНК добавил, что актер сейчас с соседями по камере читает современную пьесу «Авария» и надеется, что его коллеги по миру искусства согласятся давать концерты и проводить киновечера в следственных изоляторах столицы.

