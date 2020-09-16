Ефремов заявил, что в России нужно создать тюремный театр. Отбывать наказание он хочет там, где его корни

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, заявил, что в России надо создать тюремный театр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.



«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра», — пишет Мельников.



Кроме того, Ефремов сообщил представителям ОНК, что если после апелляции ему не смягчат наказание, то отбывать он его хочет в Чувашии, «потому что там его корни».

