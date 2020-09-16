Ефремов заявил, что в России нужно создать тюремный театр. Отбывать наказание он хочет там, где его корни
Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, заявил, что в России надо создать тюремный театр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра», — пишет Мельников.
Кроме того, Ефремов сообщил представителям ОНК, что если после апелляции ему не смягчат наказание, то отбывать он его хочет в Чувашии, «потому что там его корни».
В интервью «Московскому комсомольцу» актер уточнил: «Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения. Он для жителей — легендарная личность».
8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице. Прокуратура просила для артиста 11 лет лишения свободы, суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима.