Пролётное строение пешеходного перехода на трассе М-10 в Любани, повреждённое грузовиком, подняли с земли и вернули «в проектное положение». Открыть его для людей обещают к концу года.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», экспертиза признала пролёт пригодным для дальнейшей эксплуатации, и в ночь на 6 ноября провели его монтаж. До этого, с момента ДТП 11 октября, конструкция лежала рядом с дорогой.