Пешеходный мост на М-10, обрушенный самосвалом, вернули на место. Но людям туда пока нельзя
Пролётное строение пешеходного перехода на трассе М-10 в Любани, повреждённое грузовиком, подняли с земли и вернули «в проектное положение». Открыть его для людей обещают к концу года.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», экспертиза признала пролёт пригодным для дальнейшей эксплуатации, и в ночь на 6 ноября провели его монтаж. До этого, с момента ДТП 11 октября, конструкция лежала рядом с дорогой.
«Мы восстановили поврежденный ригель, установили опорные части, а минувшей ночью с помощью кранов смонтировали в проектное положение пролетное строение пешеходного перехода, — рассказал начальник Отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрий Симончук. — В ближайшее время планируется приступить к монтажу каркаса остекления, поликарбоната и восстановлению деформационных швов. В целом же закончить восстановительные работы и открыть движение для пешеходов мы планируем до конца декабря». Пока на месте обустроен наземный переход с временным светофором.
Напомним, 11 октября 2020 года на 614-м километре трассы М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) самосвал, ехавший с поднятым кузовом, обрушил надземный пешеходный переход на проезжую часть. Пострадал водитель самосвала. ДТП попало на видео. Переправа была построена в 2010–2012 годах, в то время на ее проектирование и строительство потратили около 60 млн рублей.