Обрушенный самосвалом мост на М-10 строили за 60 млн руб., теперь он стоил бы в 2,5 раза дороже
Обрушенный самосвалом на трассе М-10 надземный пешеходный переход на момент строительства мог стоить около 60 млн рублей. Об этом «Фонтанке» 12 октября сообщил Илья Стенин, гендиректор фирмы «БалтМостПроект» (БМП), которая занималась проектированием перехода в Любани.
По словам Стенина, переправа была построена в 2010–2012 годах, в то время на ее проектирование и строительство потратили около 60 млн рублей. С учетом изменения индексов Минстроя, к настоящему времени стоимость такого перехода могла вырасти в 2–2,5 раза, отмечает эксперт. На данный момент пешеходный мост может оцениваться в 120–150 млн рублей.
Самосвал Volvo с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход на 614 километре трассы М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург вечером 11 октября. Сооружение рухнуло на грузовик, вместе с ним под обломками оказалась ехавшая в обратном направлении фура. Водитель Volvo госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
Эксперты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и сотрудники правоохранительных органов проводит проверку и оценивают ущерб. После обследования станет понятно, сколько денег и времени потребуется для восстановления разрушенного перехода, а также будет установлен виновник ДТП.