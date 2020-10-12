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12.10.2020 20:58
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Обрушенный самосвалом мост на М-10 строили за 60 млн руб., теперь он стоил бы в 2,5 раза дороже

Обрушенный самосвалом на трассе М-10 надземный пешеходный переход на момент строительства мог стоить около 60 млн рублей. Об этом «Фонтанке» 12 октября сообщил Илья Стенин, гендиректор фирмы «БалтМостПроект» (БМП), которая занималась проектированием перехода в Любани.

По словам Стенина, переправа была построена в 2010–2012 годах, в то время на ее проектирование и строительство потратили около 60 млн рублей. С учетом изменения индексов Минстроя, к настоящему времени стоимость такого перехода могла вырасти в 2–2,5 раза, отмечает эксперт. На данный момент пешеходный мост может оцениваться в 120–150 млн рублей.

Самосвал Volvo с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход на 614 километре трассы М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург вечером 11 октября. Сооружение рухнуло на грузовик, вместе с ним под обломками оказалась ехавшая в обратном направлении фура. Водитель Volvo госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Эксперты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и сотрудники правоохранительных органов проводит проверку и оценивают ущерб. После обследования станет понятно, сколько денег и времени потребуется для восстановления разрушенного перехода, а также будет установлен виновник ДТП.

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Комментарии (5)

Pilat
Я готов построит два таких за 120 000 000 руб.
И мне после этого уже не придется думать о работе.
Скорее всего моим детям тоже.
А потом мы удивляемся откуда инфляция.
Можно и за миллиард строить, если деньги дают.
kоt-obormot
А таджики такую фигню тыщ за двести забубенят.
Brit
Два миллиона долларов. Столько же стоит стометровый кондоминиум на Пятой авеню в Нью-Йорке.
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