Обрушенный самосвалом на трассе М-10 надземный пешеходный переход на момент строительства мог стоить около 60 млн рублей. Об этом «Фонтанке» 12 октября сообщил Илья Стенин, гендиректор фирмы «БалтМостПроект» (БМП), которая занималась проектированием перехода в Любани.

По словам Стенина, переправа была построена в 2010–2012 годах, в то время на ее проектирование и строительство потратили около 60 млн рублей. С учетом изменения индексов Минстроя, к настоящему времени стоимость такого перехода могла вырасти в 2–2,5 раза, отмечает эксперт. На данный момент пешеходный мост может оцениваться в 120–150 млн рублей.