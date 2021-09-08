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В Ям-Ижоре строят надземный переход через М-10 с защитой от грузовиков

Над федеральной трассой М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти установили пешеходный переход. С обеих сторон его будут защищать специальные рамы, чтобы конструкцию не снесли, как было год назад в Любани.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь на 8 сентября в Ям-Ижоре смонтировали пролетное строение будущего надземного пешеходного перехода через Московское шоссе, для чего проезд по трассе частично перекрывался. Следующим этапом строительства станет остекление лестнично-пандусных узлов сооружения и устройство покрытия пешеходной части.

В темное время суток переход будет освещен изнутри. А чтобы предотвратить столкновение с конструкцией негабаритного транспорта, с обеих сторон будут установлены специальные рамные опоры. Напомним, 11 октября 2020 года самосвал, ехавший по М-10 с поднятым кузовом, снес пролет пешеходного перехода в Любани. В аварии, попавшей на видео, пострадал водитель. На место пролет вернули спустя месяц, а людей на него пустили лишь к концу года.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Переход строится в рамках реконструкции участка трассы «Россия». Проект также предполагает строительство развязки с путепроводом и разворотной петли с путепроводом над проезжей частью М-10, реконструкцию моста через реку Ижору и перекрестка с Павловской и Пушкинской улицами. Сейчас, кроме пешеходного перехода, на участке возводят два путепровода, переустраивают сети и мелиоративные системы и асфальтируют часть съездов, входящих в развязку.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

hal9000
Ну и дерьмище..позорище какое то..лучшеб и не строили..теплица над дорогой.. нестыдно..?!..я понимаю над региональной трассой это убожество увидеть..
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