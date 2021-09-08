Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь на 8 сентября в Ям-Ижоре смонтировали пролетное строение будущего надземного пешеходного перехода через Московское шоссе, для чего проезд по трассе частично перекрывался. Следующим этапом строительства станет остекление лестнично-пандусных узлов сооружения и устройство покрытия пешеходной части.



В темное время суток переход будет освещен изнутри. А чтобы предотвратить столкновение с конструкцией негабаритного транспорта, с обеих сторон будут установлены специальные рамные опоры. Напомним, 11 октября 2020 года самосвал, ехавший по М-10 с поднятым кузовом, снес пролет пешеходного перехода в Любани. В аварии, попавшей на видео, пострадал водитель. На место пролет вернули спустя месяц, а людей на него пустили лишь к концу года.