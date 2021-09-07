Трасса М-10 в Ям-Ижоре на ночь превратится в «бутылочное горлышко»

Федеральную трассу М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти в ночь с 7 на 8 сентября перекроют еще на одном участке. В Ям-Ижоре будут монтировать надземный пешеходный переход.



Как сообщает 7 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23:00 7 сентября до 7:00 8 сентября на 673-м километре автодороги М-10 в Ям-Ижоре будут перекрыты три полосы движения в сторону Москвы. Проезд организуют по оставшимся трем: два ряда останутся в сторону Петербурга, один — в Москву. Кроме того, в указанный промежуток планируется на 20 минут перекрыть движение полностью