Трасса М-10 в Ям-Ижоре на ночь превратится в «бутылочное горлышко»

Федеральную трассу М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти в ночь с 7 на 8 сентября перекроют еще на одном участке. В Ям-Ижоре будут монтировать надземный пешеходный переход.
Как сообщает 7 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23:00 7 сентября до 7:00 8 сентября на 673-м километре автодороги М-10 в Ям-Ижоре будут перекрыты три полосы движения в сторону Москвы. Проезд организуют по оставшимся трем: два ряда останутся в сторону Петербурга, один — в Москву. Кроме того, в указанный промежуток планируется на 20 минут перекрыть движение полностью
При благоприятных погодных условиях в ночь на 8 сентября подрядчик ООО ЕТС будет монтировать пролетное строение будущего надземного пешеходного перехода, сообщает дорожное управление. Сооружение построят в рамках реконструкции участка трассы. Также будет построен путепровод с направленными съездами. Сейчас подрядчик продолжает возводить пешеходный переход и проезд тоннельного типа для сельскохозяйственной техники, а также переустраивать сети и мелиоративные системы, обустраивать два путепровода и асфальтировать часть съездов, входящих в развязку.
Напомним, что на 622-м километре М-10 ночью 7 и 8 сентября движение будут дважды полностью перекрывать на 20 минут: в полночь и в три часа ночи. Там будут монтировать рамные опоры.