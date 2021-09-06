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Проезд по трассе М-10 в Ленобласти будут перекрывать для монтажа опор

Дорожные строители две ночи подряд будут перекрывать движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Там смонтируют рамные опоры.

Как сообщает 6 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 и 8 сентября на 622-м километре Московского шоссе, между Рябово и деревней Болотница, будут перекрывать проезд транспорта. Перекрытие продлится не более 20 минут: с 0:00 до 0:20 и с 3:00 до 3:20.

Работы ведет ООО «ПитерСтрой». Они выполняются в рамках устройства примыкания и переходно-скоростных полос АЗС.

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