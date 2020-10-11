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11.10.2020 18:02
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В Ленобласти самосвал снес надземный переход. Трасса М-10 перекрыта

Надземный пешеходный переход обрушился из-за самосвала в Любани Ленинградской области вечером 11 октября. Трасса М-10 «Россия» в настоящий момент перекрыта.

Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что самосвал задел конструкцию поднятым кузовом. Блоки тоннеля упали на проезжую часть, под ними оказалась фура и легковая машина.

Как сообщили в УГИБДД, по факту произошедшего проводится проверка, информация о пострадавших машинах и состоянии водителей и пассажиров сейчас уточняется. Пока неизвестно, были ли на мосту пешеходы в момент ЧП.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Из-за случившегося в сторону Петербурга образовалась 10-километровая пробка. Объезд в сторону Чудово через Коркино.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (24)

Nationalverrater_2
Как-то такой переход сбил на МКАДе бетононасос - чо там было. Лужков прилетел на вертолёте - хотел убить водилу сам , но тот убёг. Люди бросали тачки до утра и шли в Москву пешком. А всего то - надо строить их метров 20 высоты от дороги -ни один придурок не зацепит.
263814821
При создании этой новости. Ни один КамАЗ не пострадал.
SERGEY111
Ещё 4 с камерами осталось - один в Жарах и 3 в Ушаках .
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