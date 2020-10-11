В Ленобласти самосвал снес надземный переход. Трасса М-10 перекрыта
Надземный пешеходный переход обрушился из-за самосвала в Любани Ленинградской области вечером 11 октября. Трасса М-10 «Россия» в настоящий момент перекрыта.
Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что самосвал задел конструкцию поднятым кузовом. Блоки тоннеля упали на проезжую часть, под ними оказалась фура и легковая машина.
Как сообщили в УГИБДД, по факту произошедшего проводится проверка, информация о пострадавших машинах и состоянии водителей и пассажиров сейчас уточняется. Пока неизвестно, были ли на мосту пешеходы в момент ЧП.
Из-за случившегося в сторону Петербурга образовалась 10-километровая пробка. Объезд в сторону Чудово через Коркино.