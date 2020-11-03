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03.11.2020 21:53
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ИГ взяло ответственность за теракт в Вене

«Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Об этом 3 ноября сообщил отслеживающий активность террористических и экстремистских групп в Интернете портал SITE Intelligence Group.

Террористическая атака произошла сразу в шести локациях Вены 2 ноября. Жертвами стали пять мирных жителей. По официальным данным МВД, были ранены 22 человека. В австрийской столице ситуацию контролируют полицейские патрули с мигалками. Большинство людей остаются дома, многие магазины закрыты.

Ранее о том, что нападение было совершено исламскими радикалами, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В свою очередь, американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов добавила, что произошедшее стало «частью счета» за участие страны в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Когож мы тогда несколько раз уверенно побеждали??!!
hal9000
А карикатуры что непричем...тупо из за того что с амерами дружили..а про карикатуры забили чтоли??
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