ИГ взяло ответственность за теракт в Вене
«Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Об этом 3 ноября сообщил отслеживающий активность террористических и экстремистских групп в Интернете портал SITE Intelligence Group.
Террористическая атака произошла сразу в шести локациях Вены 2 ноября. Жертвами стали пять мирных жителей. По официальным данным МВД, были ранены 22 человека. В австрийской столице ситуацию контролируют полицейские патрули с мигалками. Большинство людей остаются дома, многие магазины закрыты.
Ранее о том, что нападение было совершено исламскими радикалами, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В свою очередь, американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов добавила, что произошедшее стало «частью счета» за участие страны в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России.