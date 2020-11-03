Власти Австрии назвали терактом стрельбу и взрыв, которые произошли в центре Вены вечером 2 ноября. Достоверно пока известно о трех тяжелораненых, но их может быть существенно больше.

CHRISTIAN BRUNA / EPA

Официально полиция Австрии к половине первого 3 ноября подтвердила ряд фактов: стрельба началась в 10 вечера по московскому времени, стреляли несколько человек в центре Вены, вооружены подозреваемые винтовками. Позже стало известно, что локаций, где действовали террористы несколько, на данный момент сообщается что их шесть. Один человек погиб, несколько, включая офицера полиции, пострадали. Один подозреваемый был застрелен.

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CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Параллельно министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер обратился к населению. Он подтвердил, что в столице произошел теракт и не все преступники пойманы. «Атака все еще продолжается», — сказал он и призвал всех, кто дома, там и оставаться. Эта же просьба касается посетителей кафе и других заведений, им рекомендовано зайти в помещение, если вечер они проводят за столиками на улице. По его словам, пострадавших много.

Caos total em Vienna, há videos caindo na rede que mostram que isso foi um massacre sanguinário.

Já se fala em mais de 10 mortos! pic.twitter.com/DL0tr5ffUS — Jefferson Oliveira (@Jeffluis) November 2, 2020

Местный минздрав подтвердил госпитализацию троих тяжело раненых. Жители Вены пребывают в растерянности. В центре столицы вечером 2 ноября было многолюдно — австрийцы позволили себе вылазку в последний перед коронавирусным локдауном день. Среди них оказалась уроженка Петербурга Дарья. Она рассказала «Фонтанке», что была с мужем в кино, а когда закончился сеанс, администратор попросил всех остаться в кинотеатре. Вынужденных задержаться зрителей угостили мороженым, кто-то перебрался в местный бар. «Улицы полны полицией, сверху только и слышно, что сирены. Бегают по улице и стреляют, а в небе пробка из вертолетов», — рассказала Дарья «Фонтанке».

Также распространяется множество фото и видео, хотя полиция Австрии просит этого не делать. На одном из кадров видно, как человек в черном практически в упор стреляет в прохожего, а другие убегают с полупустой улицы.

По сообщениям СМИ, пострадали минимум 15 человек. Что касается локаций, то сперва сообщалось о стрельбе возле синагоги, затем об аналогичном у кафе и еврейского центра. Кроме того, прошло сообщение о захвате заложников, по некоторым данным в японском ресторане в другом районе, позже представители заведения опровергли эту информацию. По иной информации, это произошло в заведении при отеле Hilton, полиция назвала это слухами. Издание Kronen Zeitung также сообщило о стрельбе в метро.

Распространяются кадры, на которых несколько человек с руками за головой стоят на коленях, за ними видны люди, по обмундированию похожие на сотрудников спецназа. Задержание террористов официально пока не подтверждено, как и семеро погибших. По некоторым данным, кроме огнестрельного оружия террористы использовали самодельное взрывное устройство. Один из первых соболезнования Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон.