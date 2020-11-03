«Тут была стрельба поблизости. У нас все в порядке». Анна Нетребко оказалась в центре Вены, где произошел теракт

После перестрелки в центре Вены российская оперная певица Анна Нетребко вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграме. У нее все хорошо.

Анна Нетребко, стоя на балконе в одном из зданий в центре Вены рассказала, как обстоят дела в столице Австрии спустя несколько минут после окончания перестрелки, в которой по предварительным данным погибло семь человек.

«Всем привет из Вены. Тут была стрельба поблизости. У нас все в порядке, — рассказала Анна Нетребко по-английски. — Моя соседка видела, как все было, она в панике: слышала стрельбу и крики, все бежали. Сейчас мы ждем новостей, но пока тут очень тихо. Посмотрим, как будет дальше».