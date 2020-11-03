«Тут была стрельба поблизости. У нас все в порядке». Анна Нетребко оказалась в центре Вены, где произошел теракт
После перестрелки в центре Вены российская оперная певица Анна Нетребко вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграме. У нее все хорошо.
Анна Нетребко, стоя на балконе в одном из зданий в центре Вены рассказала, как обстоят дела в столице Австрии спустя несколько минут после окончания перестрелки, в которой по предварительным данным погибло семь человек.
«Всем привет из Вены. Тут была стрельба поблизости. У нас все в порядке, — рассказала Анна Нетребко по-английски. — Моя соседка видела, как все было, она в панике: слышала стрельбу и крики, все бежали. Сейчас мы ждем новостей, но пока тут очень тихо. Посмотрим, как будет дальше».
Семь человек погибли 2 ноября в результате стрельбы и взрыва в центре Вены. Полиция попросила жителей австрийской столицы избегать общественных мест.
По данным австрийских СМИ, не исключена версия теракта. По некоторой информации, один из преступников преступник был в поясе со взрывчаткой, он погиб. В результате взрыва ранены несколько человек, телеканалы сообщили о семи погибших. Данные о раненых пока разнятся.
Анна Нетребко только вчера, 1 ноября выступала в Мариинском Театре в «Доне Карло». Сегодня она прибыла в Вену для подготовки к выступлениям в Венском оперном театре в «Тоске».