Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться







Народная артистка России, обладательница великолепного сопрано отмечает юбилей. Уже больше 20 лет она блистает на лучших оперных сценах мира, не забывая и родной Мариинский театр. Часто образы Анны идут вразрез с тем, что ожидают меломаны старшего поколения: то она скинет туфли возле дирижера и пустится в пляс, то горячо поцелует партнера по сцене, то наденет для роли пеньюар и чулки — что, кстати, может позволить себе далеко не каждая оперная артистка! А еще Анна не стесняется делиться самыми яркими моментами своей повседневной жизни с поклонниками, для многих из которых она — еще и икона моды! Уж не говоря про то, какая она любящая мать. «Фонтанка» напоминает 12 самых интересных появлений певицы перед объективами.



1. «Модная катастрофа». Начнем с того, что точно никто не помнит, кроме самой Анны и ее самых преданных фанатов: выступление времен учебы в петербургской Консерватории. Всем известно, что красавица из Краснодара пробилась на сцену Мариинского театра совсем не сразу, и ее история — истинная история Золушки, которая заслужила весь мир у своих ног только своим трудом. В том числе физическим: до начала звездной карьеры Анна подрабатывала в театре уборщицей. Кадры на этом видео — 1991 года. «Позор юности и модная катастрофа», — пошутила Анна полтора года назад, умилившись найденной старой записи песенки, адресованной пастушку, из «Пиковой дамы».

2. «Уже волшебно, а еще в 1995-м». А вот и одно из первых появлений Анны Нетребко на телевидении состоялось в декабре 1995 года на Международном театральном фестивале «Петербургский ангажемент». Певица исполнила арию Мюзетты из оперы Пучинни «Богема». «Уже волшебно, а еще в 1995-м», — комментируют зрители по сей день.

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3. «Она могла бы вообще не петь». В 1997 году Анна Нетребко появилась в популярной телепередаче «Музыкальный ринг». Певица вышла на знаменитую круглую сцену в роковом образе, в красном облегающем платье с высоким разрезом. Тогда Анна еще экспериментировала с образом и носила короткие волосы.

«Она перевернула сознание людей, потому что оперные певцы на тот момент себя так не вели. Она вышла — во-первых, посмотрите на нее, на ее формы, — таких оперных певцов не было, я таких не помнила, я таких не знала. Она вышла — у нее был до бедра разрез, она закинула ногу на ногу, — она могла бы вообще не петь, но она еще и так пела!» — поделилась своими воспоминаниями через много лет ведущая передачи Анастасия Максимова в эфире Первого канала.

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4. «Так и тянет ее съесть!» В 2004 году у Анны было камео в голливудском хите «Дневники принцессы 2» с Энн Хэтэуэй в главной роли. Она поет на званом обеде в королевском саду, одетая в коктейльное сине-голубое платье. «Мировая знаменитость Анна Нетребко», — объявляет певицу сама королева. У Анны даже есть реплика — когда певица заканчивает петь, ей вручают награду — золотую грушу. Она говорит: «Так и тянет ее съесть!»

Фото: кадр из фильма «Дневники принцессы 2» Поделиться Поделиться







5. «Полукриминальное чтиво». В 2007 году Анна Нетребко была приглашена в Венскую оперу для исполнения главной партии в «Манон» Жюля Массне. Ее партнером стал Роберто Аланья. В постановке Анна предстает в смелом «роковом» образе, поет и танцует в черном пеньюаре и чулках — и с прической, как у Умы Турман в «Криминальном чтиве»!



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6. «Нетребко разошлась не на шутку». В 2014 году на концерте «Три звезды в Берлине» Анна Нетребко исполняла арию Джудитты из одноименной оперетты Франца Легара. Она так вжилась в роль кокетки и красавицы Джудитты, которая сводит с ума мужчин, так «зажгла», бросая зрителям в зал бутоны роз из своего букета, а затем танцуя что-то вроде канкана, сняв туфли, что этот ролик смотрят и смотрят миллионы поклонников оперы по всему миру.

7. «Сюрприз для интенданта». В 2019 году Анна Нетребко попала в светскую хронику на званом ужине в Баден-Бадене. Поздравляя давнего друга — инденданта фестиваля в Баден-Бадене, который покидал свой пост спустя много лет службы, она, исполняя арию из оперы Пуччини, залезла на стол прямо в мини-юбке и на шпильках.

8. «Юбилей по-краснодарски». Перед самым своим днем рождения в этом году Анна потеряла отца, но нашла в себе мужество не отменять концерт. Два года назад вся их большая семья отмечала его юбилей — «по-краснодарски», где Анна и пела, и танцевала — вместе с сестрой. Многим было приятно видеть, что певица, чьим домом уже давно стала Австрия, не забывает корней.

9. «Когда умирать буду — вспомню этот полет!» Анна Нетребко не боится экспериментов. В партии Изольды артистке пришлось петь прямо в вечернем платье подвешенной в воздухе. «Яки орел!» — шутила Анна во время технической репетиции.

10. «Мне посимпатичней!» Отпуск певица проводит тоже нескучно. Признается, что не боится никаких американских горок, но опасается колеса обозрения. А вот на парасейлинг — решилась! Главное, чтобы костюмчик сидел.

11. «Вагончик тронется — перрон останется!» Прошлой осенью Анна перенесла коронавирус — и опять-таки, с песней! За любимую певицу переживала вся страна, но она быстро восстановилась.

«Какой год — такой и birthday», — заявила она своим поклонникам в инстаграме в образе… какашки.

12. «Мир никогда не станет прежним». При всем жизнелюбии, Анна не закрывает глаза на то, как живут люди — вспомнить только, как они с мужем, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, поставили ультиматум промоутерам, задирающим цены на их выступления! И, конечно, как человек глобального мира, она чувствует нерв общества. Размещая фрагмент своего выступления в Баварской опере в спектакле «Турандот», где у нее, опять-таки, невообразимый футуристичный костюм, Анна поделилась тревогой: «Даже после того, как я начала выступать после стольких месяцев музыкального молчания во всём мире, чувство тревоги и какой-то странной грусти не покидает меня... как будто все мы пережили страшную потерю, и мир никогда не станет прежним...»

Мария Лащева, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

