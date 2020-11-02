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02.11.2020 22:58
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В центре Вены стрельба у синагоги. Ранен полицейский

Операция по поиску и поимке стрелка, который ранил полицейского у синагоги в центре австрийской столицы, проходит вечером 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео, на котором слышна стрельба.

О нападении пишет Kronen Zeitung. По предварительным данным, прозвучало несколько выстрелов. Ранен как минимум один полицейский, также сообщается об одном убитом. По некоторым данным, на преступнике был пояс со взрывчаткой.

Территория вокруг синагоги оцеплена. Всем еврейским гражданам религиозная община в Австрии велела оставаться дома.

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Комментарии (5)

Капитан Очевидность2
А "эти-то" [богоизбранный народ] им [мракобесам-бусурманам] чем помешали?
Савва Морозов
Уж, сколько раз говорили - не пускайте зверя в дом. Как у Бутусова: "Если ты пьёшь с ворами - опасайся за свой кошелёк".
hal9000
Задолбали эти православные...
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