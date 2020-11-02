В центре Вены стрельба у синагоги. Ранен полицейский
Операция по поиску и поимке стрелка, который ранил полицейского у синагоги в центре австрийской столицы, проходит вечером 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео, на котором слышна стрельба.
О нападении пишет Kronen Zeitung. По предварительным данным, прозвучало несколько выстрелов. Ранен как минимум один полицейский, также сообщается об одном убитом. По некоторым данным, на преступнике был пояс со взрывчаткой.
Gute Nacht #Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/OAL5zmGLdZ— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
Территория вокруг синагоги оцеплена. Всем еврейским гражданам религиозная община в Австрии велела оставаться дома.