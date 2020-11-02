В центре Вены стрельба у синагоги. Ранен полицейский

Операция по поиску и поимке стрелка, который ранил полицейского у синагоги в центре австрийской столицы, проходит вечером 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео, на котором слышна стрельба.

О нападении пишет Kronen Zeitung. По предварительным данным, прозвучало несколько выстрелов. Ранен как минимум один полицейский, также сообщается об одном убитом. По некоторым данным, на преступнике был пояс со взрывчаткой.