Один из нападавших в Вене задержан. Проверяется сообщение о захвате заложников в кафе
Раненый в перестрелке с напавшими на жителей Вены вечером 2 ноября полицейский скончался. Один из преступников задержан.
Как сообщает Kronen Zeitung, по словам очевидцев преступник стрелял из автомата и раздалось не менее 50 выстрелов. Официально полиция сообщила только о нескольких пострадавших, однако СМИ передают информацию и семи умерших. В их числе сотрудник полиции. Известно, что одного подозреваемого задержали, никаких подробностей пока не приводится.
Также прошла информация, что террористы взяли в заложники посетителей одного из кафе, но она не подтверждена. По некоторым данным, это японский ресторан в другой части города.
Вооруженные люди устроили стрельбу у синагоги, кафе и еврейского центра в Вене. По данным австрийских СМИ, на одном из преступников был надет пояс со взрывчаткой. Полиция просит не распространять в СМИ фото и видео со стрельбой и держаться подальше от людных мест.