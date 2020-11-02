Один из нападавших в Вене задержан. Проверяется сообщение о захвате заложников в кафе

Раненый в перестрелке с напавшими на жителей Вены вечером 2 ноября полицейский скончался. Один из преступников задержан.

Как сообщает Kronen Zeitung, по словам очевидцев преступник стрелял из автомата и раздалось не менее 50 выстрелов. Официально полиция сообщила только о нескольких пострадавших, однако СМИ передают информацию и семи умерших. В их числе сотрудник полиции. Известно, что одного подозреваемого задержали, никаких подробностей пока не приводится.

Также прошла информация, что террористы взяли в заложники посетителей одного из кафе, но она не подтверждена. По некоторым данным, это японский ресторан в другой части города.