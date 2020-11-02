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02.11.2020 23:59
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Один из нападавших в Вене задержан. Проверяется сообщение о захвате заложников в кафе

Раненый в перестрелке с напавшими на жителей Вены вечером 2 ноября полицейский скончался. Один из преступников задержан.

Как сообщает Kronen Zeitung, по словам очевидцев преступник стрелял из автомата и раздалось не менее 50 выстрелов. Официально полиция сообщила только о нескольких пострадавших, однако СМИ передают информацию и семи умерших. В их числе сотрудник полиции. Известно, что одного подозреваемого задержали, никаких подробностей пока не приводится.

Также прошла информация, что террористы взяли в заложники посетителей одного из кафе, но она не подтверждена. По некоторым данным, это японский ресторан в другой части города.

Вооруженные люди устроили стрельбу у синагоги, кафе и еврейского центра в Вене. По данным австрийских СМИ, на одном из преступников был надет пояс со взрывчаткой. Полиция просит не распространять в СМИ фото и видео со стрельбой и держаться подальше от людных мест.

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Комментарии (2)

Vikilein
Надо за каждого убитого исламскими террористами европейца сотню этих валить. Как в Израиле.
Nationalverrater_2
Чото запаздывает демонстрация местных терпил с гневным требованием не разжигать исламофобию... Ну вальнули угнетённые мордато-бородатые оскорблённые дармоеды десяток аборигенов , ну там пару - тройку местных секимбашков отчекрыжили...Экие мелочи ..Нельзя бросать тень на религию мира и добра ! Пару минут провисит ?
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