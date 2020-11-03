Курц рассказал о жертвах теракта в Вене. Убитый полицией террорист пытался присоединиться к террористам в Сирии

«Наша Австрийская Республика, наше население вчера стали целью брутального террористического акта. Хладнокровно были убиты четыре гражданских и безоружных лица», — сказал Курц в телеобращении к австрийцам, пишет Т АСС.

«Вчерашнее нападение было исламистским террористическим актом. Это был теракт из-за ненависти к нашим ценностям, нашей модели жизни, нашей демократии, где все люди равны в правах и достоинстве. Мы не позволим террористам нас запугать», — сказал Курц.

Полиция во время спецоперации в городе Санкт-Пёльтен задержала двух подозреваемых участников теракта в Вене. Ещё один был застрелен полицией. Им оказался 20-летний гражданин Северной Македонии, второе его гражданство было австрийским, пишет 3 ноября РИА Новости. Он уж был судим за причастность к ИГ (запрещенная в России организация). В апреле 2019 года ему дали 22 месяца заключения из-за его попытки выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации. Ещё один человек находится в розыске.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что выходцы из ряда балканских стран и стран Северного Кавказа задержаны в Австрии, пишет ТАСС. Он добавил, что пострадавших россиян при теракте в Вене нет.

«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, с Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет», — сказал дипломат.