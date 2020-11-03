Вена в ночь со 2 на 3 ноября. Фото: Читательница «Фонтанки» Дарья Вена в ночь со 2 на 3 ноября. Фото: Читательница «Фонтанки» Дарья

Российское посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате теракта в Вене. Пока таких сведений нет. Российские дипломаты сообщили о «тесном контакте» с австрийскими правоохранителями, а также открыли горячую линию для тех, кому нужна помощь, передаёт посольство РФ в Австрии. МИД РФ выразил соболезнования Австрии, а ЕС осудил «трусливый теракт». Обратиться за помощью в посольство РФ можно по телефонам: +43–1–712–12–29 и +43/664 886 35 017 (дежурный консул). Соболезнования австрийцам выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Соболезнуем Австрии!» — написала она в Facebook.

Руководители институтов Евросоюза назвали случившееся «трусливым терактом» и выразили поддержку Австрии. «Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей. Мои мысли со всеми пострадавшими и жителями Вены, мы поддерживаем Австрию», — заявил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель. «Мы сильнее ненависти и террора», — добавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами и нападения на мирных людей должны прекратиться. «Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламских террористов», — написал Трамп в Twitter. Одним из первых политиков, кто выразил свои соболезнования Австрии, стал президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным полиции Вены, 2 ноября около 20 часов в шести точках в центре города прозвучали выстрелы. Погиб один прохожий, ещё одна пострадавшая умерла в больнице, был застрелен один из нападавших. Как минимум один предполагаемый преступник скрылся, сообщалось о четверых задержанных. Ранены не менее 15 человек, семь из них серьёзно. Жителям Вены сегодня рекомендовано оставаться дома, детей в школах не ждут. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что джихадисты заявили о причастности к атаке в Вене. Отмечается, что произошедшее стало «частью счета» за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», запрещённой в России, передаёт РИА Новости. В момент нападения в центре Вены находилась российская оперная певица Анна Нетребко. Она не пострадала. Читательница «Фонтанки» Дарья также слышала звуки выстрелов: она была в одном из городских кинотеатров. Из кино её выпустили около 2 часов ночи (как и посетителей многих других заведений), улицы к тому моменту были пусты.