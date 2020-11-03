FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 01:50
1
Печать

К спецоперации в Вене подключили армию. Ищут троих террористов, они опасны для населения

Полицейская спецоперация продолжается в столице Австрии уже несколько часов. Местные СМИ сообщили о задержании четверых человек. Как минимум еще трое пока на свободе.

Ночью третьего ноября в Вене продолжаются поиски террористов, которые расстреляли несколько человек в шести районах города. «Оставайтесь дома. Если вы на улице, найдите укрытие. Избегайте людных мест и не используйте общественный транспорт», — призывает местная полиция в Twitter. Глава МВД добавил, что преступники хорошо вооружены и опасны. Сообщается, что разыскивают троих человек.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Также известно, что к операции привлечены военные, их задействовали для охраны некоторых объектов.

В подвергшейся нападению Вене оказалась уроженка Петербурга Дарья. Она рассказала нашему изданию, что в понедельник, 2 ноября, в Вене был последний день перед локдауном, так что многие выбрались в центр даже из дальних пригородов. Дарья пошла в кино с мужем, а когда сеанс закончился, администратор кинотеатра попросил не выходить на улицу. Всех угостили мороженым, кто-то перебрался в бар кинотеатра. «Улицы полны полицией, сверху только и слышно, что сирены. Бегают по улице и стреляют, а в небе пробка из вертолетов», — рассказала она «Фонтанке».

Ранее в СМИ были опубликованы кадры, на которых спецназ задержал несколько подозреваемых. Сообщается, что задержаны четверо.

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вене, официально пока известно о трех госпитализированных, по данным СМИ их минимум 15. Сообщается минимум об одном погибшем и раненом сотруднике полиции. Предположительно, также было задействовано взрывное устройство. Власти Австрии пока не подтверждают эту информацию. В центре Вены в момент нападения также оказалась российская оперная певица Анна Нетребко. Она не пострадала.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

Vikilein
Правильно. С врагами должна бороться армия, а не полиция. У полиции недостаточно полномочий для ведения боевых действий. А это война.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний