К спецоперации в Вене подключили армию. Ищут троих террористов, они опасны для населения

Ночью третьего ноября в Вене продолжаются поиски террористов, которые расстреляли несколько человек в шести районах города. «Оставайтесь дома. Если вы на улице, найдите укрытие. Избегайте людных мест и не используйте общественный транспорт», — призывает местная полиция в Twitter. Глава МВД добавил, что преступники хорошо вооружены и опасны. Сообщается, что разыскивают троих человек.

Полицейская спецоперация продолжается в столице Австрии уже несколько часов. Местные СМИ сообщили о задержании четверых человек. Как минимум еще трое пока на свободе.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Также известно, что к операции привлечены военные, их задействовали для охраны некоторых объектов.

В подвергшейся нападению Вене оказалась уроженка Петербурга Дарья. Она рассказала нашему изданию, что в понедельник, 2 ноября, в Вене был последний день перед локдауном, так что многие выбрались в центр даже из дальних пригородов. Дарья пошла в кино с мужем, а когда сеанс закончился, администратор кинотеатра попросил не выходить на улицу. Всех угостили мороженым, кто-то перебрался в бар кинотеатра. «Улицы полны полицией, сверху только и слышно, что сирены. Бегают по улице и стреляют, а в небе пробка из вертолетов», — рассказала она «Фонтанке».

Ранее в СМИ были опубликованы кадры, на которых спецназ задержал несколько подозреваемых. Сообщается, что задержаны четверо.