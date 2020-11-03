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03.11.2020 13:39
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ЗакСу предложили запретить строительство ЖК для Верховного суда. Для этого надо покрасить территорию в «зеленый»

Депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова направила в юридическую службу парламента законопроект о включении территории на Свердловской набережной, где планируется строительство жилья для судей Верховного суда, в состав зеленых насаждений. Об этом Тихонова сообщила 3 ноября на своей странице в «ВКонтакте».

Парламентарий предложила включить участок около гостиницы «Охтинская» в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Это автоматически исключит застройку территории.

Тихонова обращает внимание, что против застройки участка выступили местные жители, которые собрали более 2 тысяч подписей с требованием к федеральным и городским властям отказаться от планов и оставить территорию зеленой. В числе аргументов: ухудшение транспортной ситуации и нарушение сложившегося архитектурного ансамбля Свердловской набережной.

Напомним, ранее «Фонтанка» подробно писала о начале подготовки территории к возведению жилого комплекса для судей Верховного суда. В мае 2020 года комитет по градостроительству и архитектуре издал распоряжение о подготовке проекта планировки территории для возведения ЖК.

Изначально в рамках переезда ВС в Петербург и жилье, и здания суда и судебного департамента планировалось построить на проспекте Добролюбова, однако в апреле 2019 года там было решено разбить парк «Тучкой буян», оставив в этой локации только здание театра танца Бориса Эйфмана.

Здание Верховного суда планируется возвести на Смольной набережной, на месте «Сада на Неве», который исключили из состава зеленых насаждений.

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Комментарии (3)

263877541
А судьи кто ? За древностию лет к свободной жизни их вражда не примирима....Великолепные соорудя палаты,где разливаются в пирах и мотовстве...
А.С.Грибоедов
***_555
Пусть в Шушары дуют. Или в Горелово.
mangup
Боря может и на летней сцене-ракушке потанцевать, если уж так хочет танцевать именно там. Зачем и так от небольшого парка отрезать большой кусок под здание?
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