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01.11.2020 20:17
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Трассу в Ленобласти перекрыли из-за столкновения цементовоза и бензовоза

На 26-м километре федеральной автодороги А-120 неподалеку от поселка Гостилицы столкнулись два большегруза. Как сообщает ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"», в ДТП 1 ноября в начале седьмого вечера попали цементовоз и бензовоз.

Оба большегруза ехали пустыми. Движение транспорта на трассе перекрыто в оба направления, на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Пострадавших в результате ДТП нет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Объехать перекрытый участок можно через Гостилицы, Оржицы и Дятлицы, уточнили в ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» и приложили карту объезда.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

hal9000
Стока бензина пролил..небось 95..сердце кровью обливается..хоть пару канистр раздал бы нуждающимся...
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