В городе на юге Франции произошла перестрелка преступных группировок
Во французском городе Монпелье днем 1 ноября произошла перестрелка. По данным местного издания Midi Libre, ее вели две противоборствующие группировки из-за наркотиков.
Montpellier : fusillade au pied de la tour d'Assas à la Mosson, le quartier bouclé.— Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) November 1, 2020
Le quartier de la Mosson-la Paillade à Montpellier est actuellement bouclé par les forces de l'ordre, après une intense fusillade, au pied de la tour d'Assas. pic.twitter.com/jSL9EHqInm
Стрельба произошла в городе Монпелье на юге Франции после 13:00. Местные успели заснять происходящее на видео: на нем сначала слышны разовые выстрелы, затем очереди. На ролики попали около десяти человек в черных перчатках и балаклавах.
Как сообщает Le Parisien, данных о полученных травмах и жертвах нет. На место выехала полиция.
29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.
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