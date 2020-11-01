Во французском городе Монпелье днем 1 ноября произошла перестрелка. По данным местного издания Midi Libre , ее вели две противоборствующие группировки из-за наркотиков.

Стрельба произошла в городе Монпелье на юге Франции после 13:00. Местные успели заснять происходящее на видео: на нем сначала слышны разовые выстрелы, затем очереди. На ролики попали около десяти человек в черных перчатках и балаклавах.



Как сообщает Le Parisien, данных о полученных травмах и жертвах нет. На место выехала полиция.

