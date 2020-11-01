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01.11.2020 19:41
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В городе на юге Франции произошла перестрелка преступных группировок

Во французском городе Монпелье днем 1 ноября произошла перестрелка. По данным местного издания Midi Libre, ее вели две противоборствующие группировки из-за наркотиков.

Стрельба произошла в городе Монпелье на юге Франции после 13:00. Местные успели заснять происходящее на видео: на нем сначала слышны разовые выстрелы, затем очереди. На ролики попали около десяти человек в черных перчатках и балаклавах.

Как сообщает Le Parisien, данных о полученных травмах и жертвах нет. На место выехала полиция.

29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.

За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммада. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.

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Комментарии (11)

Olen
Ну раз трупов нет, значит свадьба была!
Пора уже французам привыкнуть к новым обычаям в "своей" стране )))
hal9000
Похоже все мимо..наркомафия по части стрельбы всегда слабовата была...
Skazochny
У нас решают вопросы цивилизованней, кто больше в мэвэдэ занёс тот и рулит
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