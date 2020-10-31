Во французский Лион после стрельбы возле Греческой православной церкви ввели войска. Об этом 31 октября сообщает Le Parisien.

По данным издания, нападавший стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья. Стрелок скрылся, его до сих пор ищут. В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию, прежде чем объявить происшествие терактом. Мотивы нападавшего пока неизвестны.



По предварительной информации, пострадавший — православный священник, гражданин Греции. Он получил ранение в печень как минимум двумя пулями и госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что священник не опознал нападавшего.

