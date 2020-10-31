В Лион ввели войска. Нападавший на православного священника стрелял из обреза
Во французский Лион после стрельбы возле Греческой православной церкви ввели войска. Об этом 31 октября сообщает Le Parisien.
Update: A manhunt is underway in the French city of #Lyon, where a gunman shot and injured a Greek Orthodox priest at a church and then fled the scene. pic.twitter.com/Gut3Bb4i4M— International Security Organisation (@thesilvasword) October 31, 2020
По данным издания, нападавший стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья. Стрелок скрылся, его до сих пор ищут. В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию, прежде чем объявить происшествие терактом. Мотивы нападавшего пока неизвестны.
По предварительной информации, пострадавший — православный священник, гражданин Греции. Он получил ранение в печень как минимум двумя пулями и госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что священник не опознал нападавшего.
29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар!». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.
За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.