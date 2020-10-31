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31.10.2020 19:37
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В Лион ввели войска. Нападавший на православного священника стрелял из обреза

Во французский Лион после стрельбы возле Греческой православной церкви ввели войска. Об этом 31 октября сообщает Le Parisien.

По данным издания, нападавший стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья. Стрелок скрылся, его до сих пор ищут. В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию, прежде чем объявить происшествие терактом. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

По предварительной информации, пострадавший — православный священник, гражданин Греции. Он получил ранение в печень как минимум двумя пулями и госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что священник не опознал нападавшего.

29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар!». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.

За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.

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Комментарии (1)

ASFXZ
Фонтанка прекрати называть террористов мусульманами,мусулмане так делать не будут.Это натуральные исламисты.
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