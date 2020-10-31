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31.10.2020 17:04
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ТАСС: В Москве неизвестный напал на полицейских у входа в столичный главк. Пострадали двое человек

В Москве неизвестный атаковал полицейских возле входа в ГУ МВД по столице. Об этом 31 октября сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», — заявил собеседник агентства.

В Следственном комитете уточнили РИА Новости, что мужчина успел «нанести несколько ударов» полицейским, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Накануне на полицейских с ножом напал 16-летний подросток в Татарстане, в городе Кукмор. Его ликвидировали при задержании. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт» и задержан отчим мальчика, который ранее уже сидел за подрыв газопроводов в Кировской области. В Кремле не увидели связи между нападением в Кукморе и событиями во Франции, где 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.

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Комментарии (11)

syshsun
Так может им пестики не дают,а громила явно с автоматом ходит.
Видео в студию!
Ref
"Как отмечают очевидцы, потерпевшие — сотрудники второго оперативного полка Михеев и Федорович — не предприняли попыток остановить нарушителя правопорядка и позволили ему сбежать. Им грозит увольнение за бездействие при выполнении служебного долга. 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров в 2014 году уже совершал нападение на полицейского, за что был осужден. Позже задержали все таки..."
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Напал на полицейских, а пострадали двое человек. Какая-то неувязочка
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