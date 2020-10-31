ТАСС: В Москве неизвестный напал на полицейских у входа в столичный главк. Пострадали двое человек
В Москве неизвестный атаковал полицейских возле входа в ГУ МВД по столице. Об этом 31 октября сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», — заявил собеседник агентства.
В Следственном комитете уточнили РИА Новости, что мужчина успел «нанести несколько ударов» полицейским, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
Накануне на полицейских с ножом напал 16-летний подросток в Татарстане, в городе Кукмор. Его ликвидировали при задержании. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт» и задержан отчим мальчика, который ранее уже сидел за подрыв газопроводов в Кировской области. В Кремле не увидели связи между нападением в Кукморе и событиями во Франции, где 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.