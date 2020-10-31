ТАСС: В Москве неизвестный напал на полицейских у входа в столичный главк. Пострадали двое человек

В Москве неизвестный атаковал полицейских возле входа в ГУ МВД по столице. Об этом 31 октября сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», — заявил собеседник агентства.



В Следственном комитете уточнили РИА Новости, что мужчина успел «нанести несколько ударов» полицейским, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

