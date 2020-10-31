В Татарстане задержан отчим нападавшего с ножом на полицейских. Он уже сидел за подрыв газопровода
В Татарстане задержан отчим подростка, напавшего накануне на полицейских с ножом. Как сообщает 31 октября «Татар-информ», мужчину зовут Марат Замалиев, он ранее отбывал срок за подрыв газопровода.
Мужчина задержан «по подозрению в совершении преступления», рассказал источник «Интерфакса». Однако собеседник агентства не уточнил, в чем именно состоит правонарушение. По информации «Татар-информ», вместе с Замалиевым задержан его знакомый, который тоже проходил по делу о подрыве газопровода, а в последнее время работал у Замалиева в кафе.
Как пишут в СМИ, в 2001 году отчим нынешнего нападавшего получил 14 лет заключения по обвинению во взрывах магистральных газопроводов в Кировской области.
По данным СК, в ночь на 30 октября в городе Кукмор 16-летний подросток, вооружившись «коктейлями Молотова», попытался поджечь здание райотдела полиции. При попытке задержания он не менее трёх раз ударил ножом сотрудника МВД, его коллега был вынужден открыть огонь на поражение. Юноша был ликвидирован. Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на теракт.
Нападение произошло на следующий день после трагедии во Франции. Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар!» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.
В Кремле не увидели связи между нападением в Кукморе и событиями во Франции.