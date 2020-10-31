В Татарстане задержан отчим нападавшего с ножом на полицейских. Он уже сидел за подрыв газопровода

В Татарстане задержан отчим подростка, напавшего накануне на полицейских с ножом. Как сообщает 31 октября «Татар-информ», мужчину зовут Марат Замалиев, он ранее отбывал срок за подрыв газопровода.



Мужчина задержан «по подозрению в совершении преступления», рассказал источник «Интерфакса». Однако собеседник агентства не уточнил, в чем именно состоит правонарушение. По информации «Татар-информ», вместе с Замалиевым задержан его знакомый, который тоже проходил по делу о подрыве газопровода, а в последнее время работал у Замалиева в кафе.

