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30.10.2020 09:08
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В Татарстане полицейские застрелили подростка, который напал на них с ножом и закидал здание отдела «коктейлями Молотова»

В Татарстане полицейские при задержании застрелили 16-летнего подростка, который сначала кидал в здание отдела бутылки с зажигательной смесью, а после ранил одного из правоохранителей ножом.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, инцидент произошел в ночь на 30 октября в городе Кукмор. По предварительной информации, юноша пришел к зданию отдела сразу после полуночи и кинул первую бутылку с «коктейлем Молотова». Горящую на земле смесь и осколки стекла заметил участковый и принялся тушить огонь, в этот момент через забор полетела вторая бутылка. Участковый и начальник изолятора временного содержания погнались за подростком, чтобы задержать, рассказали в пресс-службе.

«Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении МВД.

В ответ полицейские вынуждены были применить табельное оружие. От полученных ранений нападавший скончался на месте.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Проводится проверка.

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Комментарии (12)

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Время от времени показывают тренировки разных вооружённых государственных бойцов. Помимо прочих показывают, как они ловко и красиво перехватывают руку с ножом и скручивают человека, изображающего нападение. Почему в данном случае не применили навыки? Или руководство им не выработало такие навыки?
Кельт
Ну что сказать? Однозначно каратели. А ведь могли пойти по европейско - окраинскому пути: 1. "Онжедеть"; 2: "Понять и простить"
Агроном аэродрома
Ислам здесь, конечно, не при чем..
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