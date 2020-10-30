В Татарстане полицейские застрелили подростка, который напал на них с ножом и закидал здание отдела «коктейлями Молотова»
В Татарстане полицейские при задержании застрелили 16-летнего подростка, который сначала кидал в здание отдела бутылки с зажигательной смесью, а после ранил одного из правоохранителей ножом.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, инцидент произошел в ночь на 30 октября в городе Кукмор. По предварительной информации, юноша пришел к зданию отдела сразу после полуночи и кинул первую бутылку с «коктейлем Молотова». Горящую на земле смесь и осколки стекла заметил участковый и принялся тушить огонь, в этот момент через забор полетела вторая бутылка. Участковый и начальник изолятора временного содержания погнались за подростком, чтобы задержать, рассказали в пресс-службе.
«Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении МВД.
В ответ полицейские вынуждены были применить табельное оружие. От полученных ранений нападавший скончался на месте.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Проводится проверка.