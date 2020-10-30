В Татарстане полицейские застрелили подростка, который напал на них с ножом и закидал здание отдела «коктейлями Молотова»

В Татарстане полицейские при задержании застрелили 16-летнего подростка, который сначала кидал в здание отдела бутылки с зажигательной смесью, а после ранил одного из правоохранителей ножом.



Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, инцидент произошел в ночь на 30 октября в городе Кукмор. По предварительной информации, юноша пришел к зданию отдела сразу после полуночи и кинул первую бутылку с «коктейлем Молотова». Горящую на земле смесь и осколки стекла заметил участковый и принялся тушить огонь, в этот момент через забор полетела вторая бутылка. Участковый и начальник изолятора временного содержания погнались за подростком, чтобы задержать, рассказали в пресс-службе.

