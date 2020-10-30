В Кремле не видят связи между нападением на полицейских в Татарстане и терактом во Франции
Кремль не считает, что нападение на полицейских в Татарстане как-то связано с событиями во Франции. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, ни одна мировая религия не приемлет экстремизм.
«Экстремизм не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать», — уточнил пресс-секретарь президента.
По данным СК, в ночь на 30 октября в городе Кукмор 16-летний подросток, вооружившись «коктейлями Молотова», попытался поджечь здание райотдела полиции. При попытке задержания он не менее трёх раз ударил ножом сотрудника МВД, его коллега был вынужден открыть огонь на поражение. Юноша был ликвидирован. Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на теракт.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.