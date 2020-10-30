В Кремле не видят связи между нападением на полицейских в Татарстане и терактом во Франции

Кремль не считает, что нападение на полицейских в Татарстане как-то связано с событиями во Франции. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал Песков.



Он также подчеркнул, что, по его мнению, ни одна мировая религия не приемлет экстремизм.



«Экстремизм не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать», — уточнил пресс-секретарь президента.

