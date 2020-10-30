Машина сбила пешехода на тротуаре Обводного канала. Видеозапись разоблачила таксиста-провокатора
В Петербурге автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода. Водитель рискнул на опасный маневр, спасая «железо» от резкого таксиста.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 октября на набережной Обводного канала у 156-го дома «Ситроен» выскочил на тротуар, совершил наезд на мужчину и врезался в дом. Запись с уличной видеокамеры объяснила поведение водителя.
Водитель «Ситроена» спасался от столкновения с брендированным такси, выскочившим из-за плотного потока. Сбитый пешеход получил несерьезные травмы. Он самостоятельно встал на ноги. Водитель «Ситроена» первым делом поспешил к пострадавшему, повреждения автомобиля его не интересовали.