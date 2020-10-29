Колокола всех французских соборов зазвонили по жертвам расправы в Ницце
Французские соборы колокольным звоном почтили память жертв теракта в Ницце, где утром 29 октября исламский радикал ворвался в церковь и убил трёх человек.
Похоронный звон зазвучал во Франции в три часа дня по местному времени (17:00 по Москве). Одновременно зазвонили колокола всех христианских церквей на территории страны. Конференция католических епископов Франции призвала верующих молиться.
Les églises de France sonnent le glas en hommage aux victimes de l'attentat de Nice pic.twitter.com/8Zf1zUGrih— BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020
«Несмотря на боль, которая их охватывает, католики отказываются поддаваться страху и вместе со всем народом хотят противостоять этой вероломной и слепой угрозе», — говорится в релизе, анонсирующем солидарную акцию всех церквей.
#niceattentat #nantes L’église Sainte-Croix sonne le glas pic.twitter.com/OCErjjB16y— Xavier Boussion (@XavierBoussion) October 29, 2020
15h. Le glas de la cathédrale Notre-Dame de Paris retentit, en union avec toutes les églises de France, pour les victimes de l’attentat de Nice #NotreDame #attentat pic.twitter.com/382HwU5ivp— Alban Barthélemy (@AlbanBty) October 29, 2020
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.