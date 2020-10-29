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29.10.2020 14:49
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Путин: Объем ипотеки в 2020 году превысит 3,5 трлн рублей. Это рекорд

Объем выданной в России ипотеки в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей, в том числе благодаря программе субсидирования ставок по жилищным кредитам. Об этом 28 октября президент РФ Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

По его мнению, программа льготной ипотеки под 6,5% показала свою эффективность, таким образом власти во время вызванного коронавирусом кризиса поддержали не только строителей, но и смежные с ними отрасли экономики.

«С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим. Иначе эффект от снижения ставок сойдет на нет», — отметил президент.

Кроме того, он сообщил, что планируется практически втрое увеличить финансирование из федерального бюджета программы сельской ипотеки по ставке 2,7% годовых. На этой неделе правительство продлило программу льготной ипотеки до июля 2021 года.

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Комментарии (1)

USSR_forever
Выросло только количество должников. Чем гордиться-то? Рекорды обнищания населения и обесценивания национальной валюты - вот это его рекорды.
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