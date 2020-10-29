Путин: Объем ипотеки в 2020 году превысит 3,5 трлн рублей. Это рекорд

Объем выданной в России ипотеки в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей, в том числе благодаря программе субсидирования ставок по жилищным кредитам. Об этом 28 октября президент РФ Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».



По его мнению, программа льготной ипотеки под 6,5% показала свою эффективность, таким образом власти во время вызванного коронавирусом кризиса поддержали не только строителей, но и смежные с ними отрасли экономики.



«С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим. Иначе эффект от снижения ставок сойдет на нет», — отметил президент.

