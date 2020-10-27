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27.10.2020 12:43
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Льготную ипотеку в России продлят до июля следующего года. Теперь официально

Программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% пролонгируют до июля 2021 года. Соответствующее постановление 27 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным правительства, в настоящее время на льготную ипотеку приходится более 90% всех кредитов. С середины апреля было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. К 1 ноября их число должно увеличиться до 268 тыс. кредитов и 800 млрд рублей соответственно. Подписанный документ внес изменения в постановление правительства от 23 апреля 2020 года.

Как ранее писала «Фонтанка», продление программы позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей — в ноябре-декабре текущего года.

Первоначально предполагалось закончить выдачу ипотечных кредитов под 6,5% к 1 ноября. В начале октября президент России Владимир Путин предложить продлить программу. Михаил Мишустин согласился, добавив, что она хорошо себя зарекомендовала и положительно повлияла как на строительную отрасль, так и на положение семей.

Ипотечный кредит на жильё в новостройках на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Программа была введена в конце апреля для поддержки экономики во время коронакризиса.

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