Правительство РФ продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Кабмин пролонгирует программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% ещё на восемь месяцев. Об этом сообщил 22 октября премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — заявил он во время заседания правительства, отметив, что этот вопрос касается миллионов людей.



Первоначально предполагалось закончить выдачу ипотечных кредитов с пониженной процентной ставкой 1 ноября 2020-го. На минувшей неделе президент Владимир Путин предложить продлить программу. Мишустин согласился, добавив, что она хорошо себя зарекомендовала и положительно повлияла как на строительную отрасль, так и на положение семей.