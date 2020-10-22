Правительство РФ продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года
Кабмин пролонгирует программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% ещё на восемь месяцев. Об этом сообщил 22 октября премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — заявил он во время заседания правительства, отметив, что этот вопрос касается миллионов людей.
Первоначально предполагалось закончить выдачу ипотечных кредитов с пониженной процентной ставкой 1 ноября 2020-го. На минувшей неделе президент Владимир Путин предложить продлить программу. Мишустин согласился, добавив, что она хорошо себя зарекомендовала и положительно повлияла как на строительную отрасль, так и на положение семей.
Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании правительства, продление программы «принесет порядка 100 млрд рублей дополнительных налогов в бюджеты и сохранит тысячи рабочих мест», пишет ТАСС.
По его данным, в России к настоящему моменту выдано 230 тыс. льготных кредитов на 670 млрд рублей. Доля льготной ипотеки под 6,5% составляет более 90% от всего объёма выдачи кредитов на жильё в новых домах.
Ипотечный кредит на жильё в новостройках на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Программа была введена в конце апреля для поддержки экономики во время коронакризиса.